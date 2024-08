Rohrbach-Berg fordert morgen den nächsten Aufstiegskandidaten heraus

MÜHLVIERTEL. "Wir können mithalten, das ist das Wichtigste, wir wollen uns jetzt Woche für Woche steigern, wir sind mit Sicherheit noch nicht am Leistungsmaximum", sagt Rohrbach-Bergs-Trainer Christian Eisschiel nach dem 2:1-Erfolg in Mondsee vor einer Woche. Morgen um 17 Uhr wartet mit dem Tabellenzweiten Dietach schon der nächste Titelkandidat auf die Rohrbacher. "Wir müssen körperlich, aber auch inhaltlich ans Maximum kommen, das ist das Ziel, dann ist auch etwas möglich", so Eisschiel. Mit fünf gesammelten Punkten liegt der Aufsteiger im Mittelfeld der Tabelle. Eisschiel: "Die Leistungen waren in den letzten Wochen schon mehr als okay."

Auch die Union Perg hat in den ersten vier Partien fünf Punkte geholt. "Das war die Zielsetzung, aufgrund der Leistungen könnten wir aber auch schon sieben Punkte haben", sagt Pergs Trainer Jürgen Prandstätter vor dem heutigen Duell mit Micheldorf. Vor dem punktelosen Schlusslicht ist Prandstätter aber gewarnt. "Sie wissen, dass sie jetzt anschreiben müssen."

Einen Trainerwechsel gab es bei Landesligist Putzleinsdorf. Nach vier Pleiten zum Start haben sich die Putzleinsdorfer von Rene Beham getrennt, Co-Trainer Karl Magauer übernimmt und sitzt morgen im Heimspiel gegen Oedt 1b auf der Trainerbank des Tabellenletzten. (fr)

