Rauch im Stiegenhaus: Heizungsbrand in Haslach rasch unter Kontrolle gebracht

Einsatz für die Wehren aus Haslach an der Mühl, Rohrbach und Hörleinsödt am Freitagabend kurz vor 20 Uhr: Im Stiegenhaus eines mehrstöckigen Wohnhauses in Haslach sei ein Brand ausgebrochen, möglicherweise würden sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden. Nur drei Minuten nach der Alarmierung rückte das Tanklöschfahrzeug Rohrbach aus - die Kameradinnen und Kameraden waren wegen einer Besprechung bereits im Zeughaus.

Auch ein Rohrbacher Atemschutztrupp unterstützte rasch die Feuerwehr Haslach, die sich bereits mit einem Trupp vor Ort befand, wie die Feuerwehr berichtete.

Starke Rauchentwicklung im Stiegenhaus

Beim Eintreffen der Mannschaften stellte sich schnell heraus, dass sich starker Rauch aus dem Keller bereits im ganzen Stiegenhaus verteilt hatte. Zudem konnte bereits eine erste Entwarnung gegeben werden: Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich schon selbstständig in Sicherheit gebracht, eine Evakuierung des Gebäudes war nicht mehr nötig.

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, die Feuerwehren führten Nachlöscharbeiten durch und belüfteten das Haus. Nach rund 40 Minuten rückten die 39 Einsätzkräfte wieder ein. Die Feuerwehr Haslach kümmerte sich bis kurz nach 21 Uhr noch um letzte Nacharbeiten und gab das Haus wieder für die Bewohnerinnen und Bewohner frei.

