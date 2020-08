Pregarten gewann Cupschlager gegen Bad Leonfelden

Vor einer stattlichen Derbykulisse lieferten sich die Hausherren und der OÖ-Ligist einen interessanten Fight, bei dem am Ende die Riepl-Schützlinge mit 3:2 (0:0) die Oberhand behielten. Die Pregartner hätten dabei bereits nach der torlosen ersten Hälfte führen können, hatten aber mit zwei Lattentreffern Pech. Nach Seitenwechsel legte der Favorit einen Zahn zu und ging durch Treffer von Linhart und Lenz (2) mit 3:0 in Führung. Als Linhart die Rote Karte sah, arbeitete sich die UBL mit einem Mann mehr in der Schlussphase durch Treffer von Vemba und Niedermayr noch einmal heran – gereicht hat das schlussendlich nicht.

