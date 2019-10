Pkw-Lenkerin übersah Motorrad - Rettungshubschraubereinsatz

Eine 28-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr am Freitag gegen 14:20 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung St. Nikola an der Donau, als sie beim links Abbiegen ein Motorrad, gelenkt von einem 44-Jährigen aus dem Bezirk Tulln an der Donau, übersah. Der Motorradlenker stürzte in Folge und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Versorgung musste er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Amstetten geflogen werden.

Der neunjährige Sohn der Pkw-Lenkerin, der auf der Rückbank des Fahrzeuges saß, wurde durch Glassplitter leicht verletzt.