Perger Schützentalente zielen auf den Meistertitel

Den ersten Rang und damit den Herbstmeistertitel in der Klasse B holen sich die Perger Jungschützen bei der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft, bei der acht Teams aus ganz Oberösterreich am Start sind.

Das intensive Training der vergangenen Monate machte sich in den Runde für Runde beständig besser werdenden Ergebnissen bemerkbar. "Darin zeigt sich große Potenzial unserer Jugendmannschaft", sagt Betreuer Martin Spindlberger. Auch Nachwuchstalent Nina Brunner ist ab heuer in der Klasse "stehend frei" mit zwei Schützen aus Naarn in einer gemeinsamen Mannschaft dabei. Mit ihren starken Ergebnissen hat sich Brunner schon für einen Startplatz in der Bundesliga qualifiziert.

