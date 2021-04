Perg: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf der Naarner Straße in Perg. Ein 64-Jähriger hielt sein Fahrzeug vor einem Schutzweg an. Eine nachkommende 51-jährige Autolenkerin aus dem blieb dahinter ebenfalls stehen. Dies dürfte ein 21-Jähriger aus dem jedoch zu spät bemerkt haben und fuhr der 51-Jährigen hinten auf. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto der 51-Jährigen auf den Wagen des 64-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden der 64-Jährige, seine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, sowie die 51-Jährige unbestimmten Grades verletzt und in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.

