Park-Flair und mehr Platz: MÜKIS mit neuem Standort beim Perger Bahnhof

Weil die bisherige Praterwiese in der Bahnhofstraße nicht mehr zur Verfügung steht, rückt das Fest um 300 Meter weiter in Richtung Westen: Erstmals wird der MÜKIS-Tross auf der Wiese zwischen Bahnhof und neu errichteter Burgholzerstraße Quartier beziehen.

Festwiese beim Bahnhof

„Für uns ist das wie eine atmosphärische Rückkehr zu den Anfangstagen, als die MÜKIS im Park der Hauptschule ausgetragen wurden. Auch der neue Standort verfügt über große, Schatten spendende Bäume, die zum gemütlichen Beisammensein einladen“, sagt Stefan Öllinger, Obmann-Stellvertreter des MÜKIS-Vereins. Man habe mehrere Standorte diskutiert, sich aber relativ rasch für die umzäunte Wiese beim Bahnhof entschieden. Neben dem größeren Platzangebot und der Tatsache, dass Spielepark und Bühne auf einer gemeinsamen Fläche vereint sind, habe auch die Möglichkeit der Anreise per Bahn sowie das umfangreiche Parkflächenangebot im Nahbereich des Bahnhofs den Ausschlag gegeben.

Ganz ohne Herausforderung ist die Übersiedlung freilich nicht. Für Bühnentechnik und Gastronomie war der zuletzt genutzte Parkplatz beim Pfarrheim aufgrund der kurzen Wege und vorhandener Lagerflächen optimal. Auch rund um die Bahnhofswiese gibt es Anschlüsse für Wasser, Kanal und Strom.

Fünf MÜKIS-Container

Größte Herausforderung für die Veranstalter ist aber die Tatsache, dass das gesamte Fest unter freiem Himmel stattfindet. Deshalb wird alles, was absperrbar und wetterfest sein muss, in Containern untergebracht, vor allem die Versorgung der Besucher mit Speisen und Getränken. Fünf Container hat der Verein in den vergangenen Wochen mit Sponsoren-Unterstützung angekauft. Sie werden in den kommenden Wochen noch mit der notwendigen Technik ausgestattet und ab Ende Juli für die Zeit außerhalb des Festes beim Biomasse-Heizwerk abgestellt. MÜKIS-Obmann Werner Luegmayr: „Diese Welle der Hilfsbereitschaft der Perger Firmen beweist, wie groß die Strahlkraft der MÜKIS ist.“

Auf der Festbühne wird heuer unter anderem Publikumsliebling Toni Knittel – alias „Bluatschink“ – die Besucher unterhalten. Stattfinden wird das Fest an den ersten beiden Ferienwochenenden: 5. bis 7. Juli sowie 13./14. Juli.

