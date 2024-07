Paddel-Gaudi im Sautrog

Das Sautrogrennen, veranstaltet von der "Mühlviertler Ursprungsbewegung" (MUB) ist einer der wiederkehrenden Höhepunkte im sommerlichen Veranstaltungskalender von Schwertberg. Am Samstag war die urige Wettfahrt auf der Aist einmal mehr ein Besuchermagnet. Bei traumhaftem Wetter und der idyllischen Kulisse im Park Schwertberg kamen nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuseher voll auf ihre Kosten, gab es doch bei den einzelnen Wettfahrten jede Menge Spaß und Action zu erleben. Mit vollem Körpereinsatz wurde um jeden Zentimeter und jede Hundertstelsekunde gekämpft. Am Ende setzte sich das Team der Feuerwehr Poneggen – wie bereits in den vergangenen Jahren – durch und ergatterte den heiß begehrten Wandertrog als Trophäe.

