Neuer Vorstand bei der Theaterrunde in Gutau

In den vergangenen zehn Jahren feierte die Theaterrunde große Publikumserfolge – neben den alle zwei Jahre stattfindenden Silvestertheatern konnte die Gruppe auch eine besondere Premiere feiern: Mit dem Stück "Die Fall" wurde die Gruppe vom oberösterreichischen Amateurtheaterverband ausgewählt, um eine "Zugabe" in den Kammerspielen in Linz aufzuführen. Zudem wurde eine Kooperation mit der Theatergruppe aus Tragwein eingegangen – unter dem Namen "Waldaistbühne" wurde das Historienstück "Haym" auf der Burg Reichenstein aufgeführt. Ein erfolgreiches Projekt, das im Vorjahr mit dem Stück "Das Menschenmögliche" über die sogenannte "Mühlviertler Hasenjagd" eine Neuauflage gefunden hätte, wäre nicht die Pandemie ausgebrochen.

Wie wichtig die Arbeit der Theaterrunde für die Gemeinde und auch die Region ist, hoben Vizebürgermeister Josef Priemetshofer sowie Brigitte Wolf vom Landesamateurtheater hervor.

Emmerich Gratzls erste Produktion als Obmann ist bereits in Planung: Zu Silvester wird nach zwei Jahren – coronabedingter – Pause wieder ein Stück aufgeführt. Auch das bei den Besuchern beliebte "Klapphorn" wird wieder Bestandteil der Produktion sein.