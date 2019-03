Neuer Amtsleiter für die Gemeinde Eidenberg

EIDENBERG. Mit März übernahm Bernhard Kaiser den Posten als Amtsleiter von Manfred Reiter, der 33 Jahre diese Position innehatte.

Übergabe im Amtshaus Bild: (Gemeinde Eidenberg)

In dieser langen Amtszeit war er für drei Bürgermeister (Johann Schütz, Fitz Koll und Adi Hinterhölzl) Ansprechpartner. In die lange Amtszeit von Manfred Reiter fallen die Errichtungen aller drei Feuerwehrhäuser, des Bauhofes mit Musikhaus und des neuen Gemeindeamtes, sowie die zweimalige schwierige Diskussion über die Schulzusammenlegung mit der Umsetzung 2014, der Neubau des Kindergartens und der Hochwasserschutz in Untergeng, sämtliche Kanalbaustellen in der Gemeinde, bei denen er beinahe überall vor Ort dabei war, unzählige Straßenbauten und vieles andere mehr.

Eidenberg war trotz teilweise schwieriger, finanzieller Situationen nie Abgangsgemeinde. Bernhard Kaiser war in dieser langen Zeit bereits Amtsleiterstellvertreter.

