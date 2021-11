Neue Pflegedirektorin für Pflegezentrum Schloss Haus

Nicole Lengauer (42) wurde zur Pflegedirektorin des Landespflege- und Betreuungszentrums (LPBZ) Schloss Haus bestellt. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin folgt mit 1. Jänner 2022 der bisherigen Pflegedirektorin Waltraud Bahr, die nach acht Leitungsjahren in den wohlverdienten Ruhestand tritt.

Nicole Lengauer führt seit 2017 die Funktion der stellvertretenden Pflegedirektorin aus. Die in Neumarkt im Mühlkreis lebende Nicole Lengauer schloss 2001 ihre Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Pflegeschule des ehemaligen AKH Linz ab. Dort war sie nach ihrer Diplomierung bis 2006 an der neurologischen Intensivstation tätig. 2010 wechselte sie nach Schloss Haus, wo sie von 2015 an für ein Jahr einen psychiatrischen Wohnbereich leitete und den Stationsleitungslehrgang sowie den Lehrgang Basales und mittleres Pflegemanagement absolvierte.

Seit 2016 leitet sie die Wachkoma-Station. In Kürze wird sie ihren Abschluss zum Master in Health Care Management an der Donau-Universität Krems erwerben. Durch ihre Ausbildungen und vor allem in ihrer Zeit als stellvertretende Pflegedirektorin hat sie neben der pflegefachlichen Seite auch das Pflegemanagement als Tätigkeitsfeld kennengelernt.

"In meiner neuen Funktion möchte ich meine Kenntnisse und Erfahrungen einbringen, um unseren Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam mit meinem Team bestmögliche Pflege, Betreuung und Förderung zukommen zu lassen", sagte Nicole Lengauer nach ihrer Bestellung.