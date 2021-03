Neue Geschäftsführung bei EWH Haustechnik

Über eine neue Geschäftsführung verfügt das Installationsunternehmen EWH Haustechnik GmbH mit Sitz im Gewerbegebiet Wartberg/Aist. Felix Gutenbrunner und Raimund Stummer, die den auf energieeffiziente Heizsysteme, Umrüstungen und moderne Sanitärlösungen spezialisierten Betrieb im Jahr 2003 gegründet haben, legten die Führung des Unternehmens in jüngere Hände: In Form einer goldenen Rohrzange übergaben sie die EWH Haustechnik GmbH an Daniel Kugler und Thomas Freynschlag. Die beiden versierten Mitarbeiter sind seit 14 Jahren im Unternehmen tätig.

"Für mich ist es an der Zeit, den Chefsessel zu räumen. Immerhin schaue ich schon ein wenig der Pension ins Auge. Umso mehr freut es mich, dass sich in diesen herausfordernden Zeiten die zwei jungen Männer sofort bereit erklärt haben, den Betrieb weiterzuführen", sagt Felix Gutenbrunner.

Daniel Kugler und Thomas Freynschlag stehen somit an der Spitze eines Teams mit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine Zahl, die angesichts der guten Entwicklung des Unternehmens bald aufgestockt werden könnte: "Wir sind immer wieder auf der Suche nach ehrgeizigen Fachkräften, Monteuren und Lehrlingen."