Naarner Schüler retten Leben

NAARN IM MACHLAND. Für Notfälle gerüstet zeigen sich die Mädchen und Buben der NMS Naarn.

An der NMS Naarn wird Reanimation trainiert. Bild: Marktgemeinde Naarn im Machland

Voller Motivation zeigen sich die Schülerinnen und Schüler der NMS Naarn: Sie nehmen ab diesem Schuljahr an der österreichweiten Aktion „Schüler retten Leben“ teil und werden ab sofort gemeinsam mit dem Naarner Lehrerteam regelmäßig jene Handgriffe trainieren, die im Ernstfall Leben retten können.

Kräftig unterstützt wird die Schule bei diesem Projekt von der Marktgemeinde Naarn, die mehrere Übungspuppen zum Reanimationstraining angekauft hat. Bürgermeister Martin Gaisberger und Amtsleiter Georg Gruber übergaben diese Woche die neuen Unterrichtsmaterialien an NMS-Direktorin Johanna Luger, die sich für diese lebensrettende Spende bedankte: „Damit können wir langfristig einen Beitrag für das Wohl der Naarner Bevölkerung leisten.“ Die beiden Pädagogen Eva Renner und Mario Holzer haben sich bereit erklärt, die Lebensretter-Initiative an der Schule zu leiten.

Hintergrund des Projekts „Schüler retten Leben“ ist das Bestreben, mehr Menschen in Österreich in Erster Hilfe zu schulen. Von 12.000 Menschen, die jedes Jahr in Österreich einen Herzstillstand erleiden, versterben etwa 10.000. Würden mehr Laien sofort nach dem Herzstillstand Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, könnten mehr als 1.000 Patienten zusätzlich gerettet werden.

