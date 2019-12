Münzbacher Orchester auf Neujahrs-Konzerttour

Mit Auftritten in den Bezirken Freistadt, Perg und Linz-Land lädt das Kammerorchester Münzbach unter der Leitung von Georg Prinz in den kommenden Tagen zum musikalischen Jahreswechsel ein.

Zu hören ist das Orchester an drei Terminen in Bad Zell, Münzbach und Kronstorf. Wie es sich für Neujahrskonzerte gehört, werden vor allem beschwingte Walzer- und Polkaklänge der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen das neue Jahr musikalisch willkommen heißen.

Im Programmheft der Neujahrskonzerte finden sich unter anderem die Ouvertüre zur Operette "Der Fremdenführer" sowie die Ouvertüre zur Operette "Die Landstreicher" von Carl Michael Ziehrer. Ergänzt wird das musikalische Potpourri durch die "Illustrationen", "Telegramme" und "Flugschriften" von Johann Strauß Sohn.

Zum Auftakt der Konzertreihe ist das Orchester am 29. Dezember (19.30 Uhr) in der Arena Bad Zell zu hören. Am Neujahrstag folgt um 17 Uhr ein Konzert in der Volksschul-Turnhalle Münzbach, und am 4. Jänner (19.30 Uhr) beschließt ein Gastspiel in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf den Konzertreigen.

Konzertkarten sind im Vorverkauf bei Ö-Ticket, in allen Raiffeisenbanken, bei den Orchestermitgliedern sowie unter www. mv-kom.at/konzerte/kartenbestellung erhältlich.