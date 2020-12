Mühlviertler stach Bruder mit Messer in den Rücken

Der Mann flüchtete, wurde aber kurz darauf in der Nähe des Tatortes geschnappt und festgenommen, berichtete die Polizei.

Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in den Neuromed Campus in Linz eingeliefert. Er wird wegen Mordversuchs angezeigt. Sein verletzter Bruder kam in das Linzer Unfallkrankenhaus. Hintergrund der Tat war laut Ermittlern ein Streit um das Wohnrecht im Haus der Familie.

