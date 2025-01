Mühlviertler Hotelier hilft, historischen Turm in Wittinghausen zu retten

GUGLWALD/Wittinghausen. Ein grenzüberschreitender Europatag mit Jugendlichen machte die Hoteliers Astrid und Alexander Pilsl auf die prekäre Situation der Burgruine Wittinghausen aufmerksam - die OÖNachrichten berichteten. Der hölzerne Aussichtsturm der historischen Ruine war schon derart marode, dass er gesperrt werden musste. Gast des Europatages war auch Pavel Gabri, der Bürgermeister der tschechischen Gemeinde Heuraffl, der sein Leid klagte. Der Kontakt zur Familie Pilsl blieb, und diese beschloss, sich für das Kulturdenkmal einzusetzen.

Wasser-Euro gespendet

Als "Wasser-Euro" bezeichnet das Hotel Guglwald sein jährliches Spendenprojekt, bei dem jede Karaffe Leitungswasser aus dem Restaurant direkt in eine Spende umgewandelt wird. Diesmal kam die Spende der Renovierung der Burgruine Wittinghausen am nahe gelegenen Moldaustausee zugute. Die Ressource Wasser ist weder selbstverständlich noch "umsonst" – in den Augen des Hotelier-Ehepaars ist es sogar ganz schön wertvoll.

So kamen die beiden vor einigen Jahren auch auf die Idee, den Guglwalder "Wasser-Euro" ins Leben zu rufen. Damit spendet das Mühlviertler Wellnesshotel nun bereits seit 2018 an Projekte, bei denen das Geld gut gebraucht werden kann.

Verantwortung für die Region

Während im Guglwald-Restaurant also Wasser in die Karaffe fließt, fließt gleichzeitig auch Geld in den Spendentopf. Über die Spendensumme von 5228 Euro durfte sich nun Pavel Gabri für die Renovierungsarbeiten am Aussichtsturm der denkmalgeschützten Burgruine freuen. Alexander Pilsl konnte bei der Übergabe des Spendenschecks selbst den Fortschritt der Bautätigkeiten begutachten.

"Unser Hotel liegt so nahe an der tschechischen Grenze, und das Mahnmal des Eisernen Vorhangs, der erst vor 35 Jahren fiel, ist nur wenige Meter von uns entfernt. Wir möchten die Geschichte unserer Region nicht in Vergessenheit geraten lassen und regionale Projekte auch über die Grenzen hinaus stärken. Die Region rund um den Moldaustausee ist so ein tolles Ausflugsziel, das wir unseren Gästen immer gerne empfehlen – so wie auch einen Besuch der Ruine Wittinghausen, die als echter Kulturschatz erhalten bleiben muss", sagt Pilsl.

Für die kommende Wasser-Euro-Initiative durfte sogar die Guglwald-Community abstimmen: Die Wahl fiel auf die CliniClowns Oberösterreich.

