Mühlviertler (50) stürzte bei Suche nach Silbermünzen ab

Der Rettungshubschrauber C10 stand am Donnerstag bei der Burgruine Waxenberg im Gemeindegebiet von Oberneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) im Einsatz. Ein 50-Jähriger, der mittels Metalldetektor nach Silbermünzen gesucht hatte, war gegen 17:40 Uhr nahe des Klettersteig-Einstiegs gestolpert und in felsigem Gelände mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mühlviertler alarmierte selbst per Handy-Notruf die Rettung.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Per Seilbergung gerettet

Er zog sich bei seinem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er mittels Seilbergung aus dem unwegsamen Steilhang gerettet werden musste. Der Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Linz. Neben Polizei und Rettung standen auch die Feuerwehren Sankt Veit im Mühlkreis, Amesschlag, Oberneukirchen, Traberg, Waldschlag und Waxenberg im Einsatz.

Der Unfall passierte am Einstieg des Klettersteigs unterhalb der Ruine Waxenberg. Bild: www.fotokerschi.at | Martin Scharinger

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.