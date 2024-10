Mühlviertel-Volleys übernahmen Tabellenführung

Einen Traumstart legte das Damen-Team der Mühlviertel-Volleys in der zweiten Volleyball Bundesliga hin. Mit dem vierten 3:0 Sieg im vierten Spiel führen sie die Tabelle an. Den jüngsten Streich setzten die Mühlviertlerinnen am Samstag gegen das ehemalige Erstliga-Team der Askö Volksbank Purgstall sowie am Sonntag gegen den VC Raiffeisen Dornbirn. Von Coach Lydia Trauner perfekt auf die Gegnerinnen eingestellt, überzeugte das Team rund um Kapitänin Meli Steiner gegen Burgstall auf allen Linien. Bereits nach 80 Minuten konnte mit den Fans auf der Tribüne der 3:0 Heimsieg bejubelt werden. Ähnlich dominant agierte die Mannschaft am Sonntag gegen Dornbirn. Der anfängliche Respekt vor den Gegnerinnen verwandelte sich schnell in pure Motivation und einen sicheren 3:0-Erfolg (21, 20, 14)

Der Sportchef der Mühlviertel-Volleys, Josef Trauner, sagte nach dem Sieg am Sonntag: "Ich bin von der Leistung der Damen wirklich beeindruckt. Die positive Energie in den Trainings überträgt sich auch bei den Spielen auf das Team. So kann es gerne weitergehen."

Die Bundesliga Herren mussten hingegen erstmals in dieser Saison eine Niederlage einstecken. Gegen Tabellenführer Bisamberg-Hollabrunn konnten sich die Mühlviertler beim 1:3 (25:22, 24:26, 22:25 und 22:25) nicht für ihre starke Leistung auf dem Platz belohnen.

