Motorradlenker stieß frontal mit Auto zusammen

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Donnerstag gegen 14:35 Uhr mit seinem Motorrad in St. Martin im Mühlkreis hinter einem Lkw auf der Landshaager Straße Richtung Kreisverkehr Stapfenedt. In Windorf fuhr der 60-Jährige nach links Richtung einer Tankstellenzufahrt und stieß plötzlich frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 60-Jährige wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Autolenker, ein 41-Jähriger Mühlviertler, wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Motorradlenker mit dem Rettungshubschrauber C10 in das Kepler Uniklinikum geflogen.

