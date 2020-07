Mopeddiebe festgenommen

Polizeistreifen fanden das Fahrzeug in der Nähe des Hauses Kerschbaum 36 vor. Es war unversperrt und die Schlüssel befanden sich im Wagen. Im Inneren entdeckten die Polizisten Werkzeug, das typischerweise für Einbrüche verwendet wird. Außerdem befanden sich Utensilien für den Konsum von Suchtmittel darin. Bei der Fahndung nahmen die Streifen um 4:45 Uhr zwei Personen wahr, die ein Moped zu dem Pkw schoben und dieses offensichtlich verladen wollten. Es handelte sich um einen 21-jährigen und einen 22-jährigen tschechischen Staatsbürger.

Bei der Personenkontrolle führte der 21-Jährige in seinem Rucksack eine verbotene Waffe mit, der andere hatte eine Schreckschusspistole in der Hosentasche. Bei den weiteren Ermittlungen konnte das Moped einem Geschädigten zugeordnet und diesem anschließend unbeschädigt wieder ausgefolgt werden. Es war in einer unversperrten Garage bei einem landwirtschaftlichen Gebäude abgestellt gewesen.

Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen, gegen sie wurden vorläufige Waffenverbote ausgesprochen. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Linz und, wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen, bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt angezeigt.

