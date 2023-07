Mitmannsgruber eröffnet heute den Kultursommer

Beim Pabneukirchner Kultursommer, gemeinsam veranstaltet vom Kulturausschuss der Gemeinde, dem Verein Freizeit-Tourismus-Wirtschaft sowie der Liedertafel Pabneukirchen, sollen Natur und Kultur zusammenfinden.

Gestartet wird heute um 20 Uhr mit einem Auftritt des Mühlviertler Kabarett-Aufsteigers Benedikt Mitmannsgruber. Am 15. Juli (20 Uhr) gestaltet Michael Fenzl mit seiner Band einen Rockmusik-Abend und den Abschluss bildet am 11. August (21 Uhr) ein Sommerkino mit der Filmkomödie "Hals über Kopf" – mit Miriam Fussenegger und Otto Jaus. Einlass in das Festgelände ist jeweils ab 19 Uhr.

