Mit knapper Partie zum Vize-Titel

Mit einer fünfköpfigen Mannschaft ging es nach Velden am Wörthersee. Gleich zu Beginn des Turniers galt es für die Leonfeldner gegen das favorisierte Team aus Wien, BG 18 Klostergasse, zu bestehen. Der Auftakt begann alles andere als erwünscht, denn die Partie endete mit einer 3,5 : 0,5 Niederlage. Die Mannschaft aus Leonfelden kämpfte sich jedoch im Laufe des Turniers zurück. Ausgerechnet am letzten Spieltag musste dann ein Sieg her, um den Vizemeistertitel gegen das BG/BRG Lienz zu sichern. In einer spannenden Begegnung setzte sich schlussendlich die Mannschaft aus Bad Leonfelden mit einem 3 zu 1 Sieg durch. Maßgeblich beteiligt daran war Fabian Kaar, der als bester Spieler auf Brett drei des Turniers geehrt wurde.

