Mehr als 1000 sportbegeisterte Schüler feierten in Grein ein großes Lauffest

Das Laufen ist fest in den Genen des Menschen verankert. 1040 Schülerinnen und Schüler aus 73 verschiedenen Schulen aus ganz Oberösterreich bestätigten in Grein bei den Cross-Country-Landesmeisterschaften der 5. bis 13. Schulstufe ganz eindrucksvoll diese These. In zwölf Laufkategorien wurden die begehrten Titel in einer Einzel- und einer Teamwertung vergeben.

Zwischen Donau und Greinburg

Die attraktive Laufstrecke führte vom Hafen in Grein zum Schulgelände der IT-Mittelschule und am Weg zurück hinter dem TSV Clubgebäude wieder hinunter an die Donau. Das Wahrzeichen Greins – die Greinburg – thronte über der gesamten Laufstrecke. Für das Ambiente der Donaustadt hatten die teilnehmenden Jugendlichen zwischen Start und Ziel freilich nicht allzu viel Zeit, schließlich ging es in sechs Kategorien auch um ein Teamticket für die anstehende Bundesmeisterschaft in der Steiermark. Aus heimischer Sicht beeindruckten der fünfte Einzelrang von Hannah Langeder (SMS Bad Kreuzen U2w) sowie der dritte Platz der Mittelschule Waldhausen in der Teamwertung U1w.

Bei perfektem Laufwetter wurde auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. So begeisterten die Landespolizeidirektion OÖ mit Melanie Klaffner (Polizeieuropameisterin im Tennis) und Skicross-Weltmeisterin Andrea Limbacher die jungen Sportler genauso wie eine Fotobox für lustige Schnappschüsse.

Hauptsponsor dieser Großveranstaltung war die Sparkasse Oberösterreich. Filialdirektor Christian Rinnerbauer ehrte gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Barth in einer imposanten Zeremonie die Sieger der Mannschaftswertungen mit nachhaltigen Medaillen und einer Lauftrophäe.

