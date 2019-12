Mauthausener beim Weihnachtsempfang des Bundespräsidenten

Bei einem Weihnachtsempfang von Bundespräsident Alexander Van der Bellen war der Mauthausener David Staudacher zu Gast. Grund für diese Einladung war Staudachers Engagement im Verein "ChronischKrank" in Enns.

Staudacher ist ehrenamtlich im juristischen Team des Vereins tätig und unterstützt dabei chronisch kranke Menschen im Kontakt mit Behörden. Der Student der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz reiste mit seiner Kollegin Lili Barseghyan in die Hofburg nach Wien, um dort den Bundespräsidenten zu treffen und mit ihm ein paar Worte über die Arbeit im Verein zu wechseln, der österreichweit 15.000 Menschen mit chronischen Erkrankungen unter die Arme greift. Beratungen in sozialrechtlichen Angelegenheiten gehören dabei ebenso zur Tagesordnung wie überparteiliches Lobbying auf politischer und medialer Ebene, um Verbesserungen im Behindertenbereich zu erreichen.

Wertvolle Lebenserfahrung

"Neben der Möglichkeit, Menschen in Notlagen zu helfen, ist die Arbeit im Verein für mich auch eine tolle Gelegenheit, Praxiserfahrungen und Einblicke in verschiedenste Themenbereiche zu erhalten", sagt der angehende Jurist über seine ehrenamtliche Arbeit, die er auch aufgrund der hier gewonnenen wertvollen Lebenserfahrung zu schätzen weiß.

Die Einladung zum Weihnachtsempfang des Bundespräsidenten war für David Staudacher nicht der erste Kontakt mit der hohen Politik: Gemeinsam mit dem Obmann von "ChronischKrank", Jürgen Holzinger, nahm er heuer im Frühling auch an einem Arbeitstreffen mit dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz teil und erläuterte zudem mit dem juristischen Leiter des Vereins einige rechtliche Aspekte vor Mitgliedern des Bundesverwaltungsgerichtes in Graz.

