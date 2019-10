Letzte Ausfahrt: Franz Panhofer beendete Karriere

Dabei zeigte der Betriebsleiter von Toyota Mitterbauer in Perg noch einmal sein hohes fahrerisches Potenzial. Mit Beifahrer Peter Kolm und seinem in die Jahre gekommenen Toyota Corolla GT AE86 holte er nicht nur den Klassensieg (6.4), sondern belegte in der Gesamtwertung der Austrian Rallye Historic-Challenge hinter HG Lindner (Ford Escort RS 2000) den zweiten Rang.

"Es ist vom ersten Meter an so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Wir sind nirgends in Bedrängnis gekommen, nicht einmal wo angeschlagen, es war für uns ein riesiger Spaß", freute sich Panhofer über seinen gelungenen Abschied von der "historischen" Rallyeszene. Der "Pani" und sein Toyota Corolla GT AE86 sind seit Samstag "Geschichte".

