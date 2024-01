Leonfeldner Lions präsentieren "Philharmonix" im Brucknerhaus

Der Lions Club Bad Leonfelden bringt die "Philharmonix" am 2. Februar zu einem Gastspiel in das Linzer Brucknerhaus. Karten dafür sind im Tourismusbüro in Bad Leonfelden und über Ö-Ticket erhältlich.

Ein besonderes Konzert präsentiert der Lions Club Bad Leonfelden am Freitag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Linzer Brucknerhaus: Mit den international bekannten "Philharmonix" bringen die Kurstadt-Löwen ein sonst nur in ganz großen Konzerthäusern zu hörendes Ensemble nach Oberösterreich. Karten für dieses einzigartige Konzerterlebnis sind über Ö-Ticket, im Tourismusbüro in Bad Leonfelden und am Ticketschalter des Brucknerhauses erhältlich.

Hinter den "Philharmonix" verbergen sich Vollblut-Profimusiker der Berliner Philharmoniker und Wiener Philharmoniker. Ihre Markenzeichen sind brillante Arrangements, eine unvergleichliche Virtuosität und die ungebremste Lust am gemeinsamen Musizieren. Das stilistische Mischungsverhältnis der gebotenen Musik setzt sich dabei aus Klassik, Jazz, Folk, Pop und Latin sowie aus anderen Genres zusammen. Dabei überraschen die Musiker das Publikum immer wieder aufs Neue: Kein Programm gleicht dem anderen, das Ensemble reagiert spontan auf die Zuhörer, auf den Konzertort und die jeweilige Atmosphäre, wählt Werke, die wie maßgeschneidert sind. Mit Erfolg: Philharmonix-Konzerte sind fast immer ausverkauft, und das Publikum geht mit dem Gefühl nach Hause, einem einzigartigen Ereignis beigewohnt zu haben. "Einzigartig" ist auch das richtige Wort für das Linz-Gastspiel der "Philharmonix": Das Ensemble gastiert überhaupt zum ersten Mal in Oberösterreich – und schiebt den Termin für das Konzert, dessen Reinerlös zur Gänze in die Charitykasse des Lions Clubs Bad Leonfelden fließt, zwischen zwei Deutschland-Terminen ein: Am Mittwoch vor dem Konzert im Brucknerhaus gastieren die Musiker in Dortmund – und am Sonntag, 4. Februar, konzertieren sie in Düsseldorf.

