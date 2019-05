Köstlichkeiten für Leib und Seele

Über einen hervorragend besuchten Vortragsabend durften sich die Verantwortlichen des Agrar-Bildungszentrums (abz) Hagenberg freuen. Die bekannte Buchautorin und Psychologin Silvia Dirnberger-Puchner ging dabei der Frage nach: „Werden wir wie unsere Eltern? – Die Kunst sein Leben zu verändern!“. Die Referentin entführte die Besucher in ihrem Beitrag auf eine Reise in die eigene Vergangenheit: die Erlebnisse und Prägungen in der Kindheit und die Auswirkungen auf Verhaltensmuster im Erwachsenenalter. Frieden schließen mit der Vergangenheit und Verantwortung übernehmen für die eigenen Bedürfnisse in der Gegenwart sind Grundlagen für ein glückliches, zufriedenes Leben.

Auf ebenso positive Reaktionen wie der Vortrag von Dirnberger-Puchner stießen im Anschluss daran die liebevoll vorbereiteten kulinarischen Köstlichkeiten der Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement des Bildungszentrums. Der Ausbildungsschwerpunkt Floristik und Gartendesign beeindruckte mit liebevoll gestalteten Großraumdekorationen. Die Schulmusik unterstrich mit der Auswahl der Musikstücke perfekt die Kernaussagen von Silvia Dirnberger-Puchner.