Königswieser Hof hat neuen Direktor

Vieles neu macht der Sommer in Königswiesen. Seit Anfang Juli leitet Dietmar A. Katschnig als neuer Hoteldirektor die Geschicke des Wirtshauses und Boutique Hotels Königswieser Hof. Der in einer Hoteliersfamilie aufgewachsene 51-jährige Kärntner bringt jahrelange Führungserfahrung im Hotel- und Gastronomiebereich mit.

Erklärtes Ziel des neuen Hoteldirektors ist es, das Haus ganzjährig an allen Wochentagen auszulasten. Unternehmen soll es möglich sein, mithilfe eines Baukastensystems ein individuell zugeschnittenes, attraktives Seminarprogramm erstellen und buchen zu können. An den Wochenenden und in den Ferienzeiten setzt die neue Führung auf attraktive Angebotspakete für Individualreisende.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Königswiesen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.