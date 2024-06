Klassiktalent: Goldene Note für Oboistin Mira Hanner aus Zwettl

Mit ihren elf Jahren ist Mira Hanner auf ihrer Oboe ein Ausnahmetalent. Die junge Zwettlerin hat es geschafft und beim Nachwuchsförderpreis "Goldene Note" gewonnen.

Fünf Mädchen und vier Burschen im Alter von neun bis 18 Jahren standen im Finale der von Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF), initiierten Auszeichnung. Diese will junge Talente auf ihrem weiteren künstlerischen Weg fördern. Dabei ist sie im Mühlviertel fündig geworden.

Mira Hanner begeisterte mit ihrer Oboe die hochkarätige Jury. (ORF)

Mira Hanner gewann eine zuvor veranstaltete Audition und trat dann bei einer ORF-TV-Show vor der hochkarätig besetzten Jury auf. Und sie begeisterte die Juroren mit ihrer Interpretation von Ennio Morricones Thema "Gabriel’s Oboe" aus dem Film "The Mission": Damit gewann das Musiktalent aus dem Mühlviertel in der Kategorie Blasinstrumente. Ihren Gewinnerauftritt absolvierte Mira gemeinsam mit Hyung-ki Joo, dem britischen Pianisten, Komponisten, Dirigenten und Sänger mit koreanischen Wurzeln.

Besondere Preise

Neben den Solo-Auftritten im TV-Finale erhalten alle Finalisten der diesjährigen "Goldenen Note" professionelle altersgerechte IMF-Masterclasses sowie die Teilnahme an Projekten des IMF wie etwa an einem "Goldene Note"-Konzert als Teil der diesjährigen Salzkammergut Festwochen Gmunden sowie an der von Leona König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe "Stars & Talente", die die jungen Künstlerinnen und Künstler weiter begleitet.

Auf den Spuren großer Musiker

Für Mira als eine der Gewinnerinnen gibt es zusätzlich die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Wiener Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein eigenes Konzert. Außerdem sind für alle drei siegreichen Klassiktalente zwei Spanien-Konzerte vorgesehen.

Nach der Ausstrahlung in ORF 2 ist die "Goldene Note 2024"-Gala noch einmal am Samstag, 8. Juni, 21.50 Uhr in 3sat zu sehen.

