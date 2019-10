Klaffegger Kräuteralm ist der erste „Green Care Auszeithof des Landes

Klaffer/Hochficht. Die „Kräuteralm“ der Familie Stummer in Klaffer am Hochficht ist der erste „Green Care Auszeithof“ in Oberösterreich. Der Hof, ein typischer Mühlviertler Bauernhof am Rande des Böhmerwaldes, umfasst 2,5 Hektar naturbelassene Wiesen und 2,5 Hektar Wald. Vor zehn Jahren kauften Christine und Alfred Stummer das leerstehende „Bauernsacherl“ und reaktivierten die dazugehörige Landwirtschaft. Auf 3000 Quadratmetern werten Kräuter angebaut. Dazu kommt die Wildkräuterernte aus den extensiven Naturwiesen. Die gesamte Kräuterernte wird zu qualitativ hochwertigen Kräuterprodukten verarbeitet, die zur Gänze unter dem Gütesiegel „Gutes vom Bauernhof“ direkt ab Hof und am Wochenmarkt Rohrbach angeboten werden. Als „Green Care Auszeithof“ wird seit kurzem auch das gesundheitsförderliche Potenzial des in naturnaher Landschaft auf 800 Meter Seehöhe gelegenen Hofes genutzt.

Kräuter-Auszeit

Unter dem Motto „Kräuter Auszeit - ein Tag für mich“ bieten Christine und Alfred Stummer Auszeitangebote für Menschen an, die einen Tag lang aktive Erholung und Stärkung ihrer Gesundheitsressourcen mit Hilfe von Kräutern suchen. Bei dieser speziellen „Kräuter-Auszeit“ stehen geführte Kräuterwanderungen, die Mithilfe bei der Kräuterernte oder Kräuterverarbeitung ebenso am Programm wie das gemeinsame Verkochen und Genießen der geernteten Kräuter. Dabei geht die Kräuterpädagogin und Absolventin des Zertifikatslehrganges „Gesundheit fördern am Hof“ Christine Stummer auf die persönlichen Wünsche und Interessen ihrer Teilnehmer ein. Zahlreiche praktische Anregungen für einen nachhaltigen und gesundheitsfördernden Lebensstil, der dann auch gut zu Hause umgesetzt werden kann, vervollständigen das Angebot.

Christine Stummer beschreibt ihr Angebot so: „Meine Kunden lernen Kräuter zu erkennen, zu sammeln und im Alltag für Körper, Geist und Seele einzusetzen. Nach einem Kräuter-Auszeit-Tag sind sie nicht nur in der Lage, mindestens fünf Kräuter sicher zu bestimmen und daraus ein einfaches, gesundes Gericht zu kochen, sondern haben auch ihre Gesundheits-Akkus wieder aufgeladen.“ Neben der leidenschaftlichen Begleitung durch die Bäuerin ist auch der Hof selbst mit seiner ruhigen Lage und dem großen blühenden Garten der ideale Ort für Meditation und Entspannung.

Was ist ein Auszeithof?

Gesundheitsfördernde bäuerliche Tätigkeiten erleben und Wissen und Motivation für die Umsetzung eines gesundheitsfördernden Lebensstiles in den Alltag mitnehmen - so könnte man einen Green Care Auszeithof mit wenigen Worten beschreiben. In Österreich gibt es mittlerweile 23 derartige Betriebe, die Angebote mit dem Ziel von Gesundheitsprävention am Bauernhof in den Bereichen Ernährung, Bewegung oder mentale Gesundheit anbieten. Voraussetzung für die Auszeichnung als „Green Care Auszeithof“ ist für Bäuerinnen und Bauern die Absolvierung eines eigenen Lehrganges der Landwirtschaftskammer, in dem vermittelt wird, wie die Ressourcen des Bauernhofes ganz bewusst zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden eingesetzt werden können.

Die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Michaela Langer-Weninger, begrüßt die Initiativen, Bauernhöfe für Gesundheitsförderung zu öffnen und freut sich über die Auszeichnung des Hofes von Familie Stummer: „Dieses Betriebsbeispiel zeigt, dass Green Care - Wo Menschen aufblühen auch für kleinstrukturierte Betriebe abseits von Gunstlagen die Möglichkeit bietet, das einzigartige Potenzial des Hofes als Einkommensmöglichkeit zu nutzen und darüber hinaus auch einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft im Bereich Gesundheitsprävention zu leisten“.