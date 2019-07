Junioren-Rundfahrt bringt Rad-Elite nach Rohrbach

Die internationale OÖ. Junioren-Radrundfahrt, die von Freitag bis Sonntag stattfindet, macht auch wieder in Rohrbach Station. Eine Etappe führt die Teilnehmer direkt durch Rohrbach-Berg. Dort arbeitete man bis zuletzt an der Fertigstellung der Hanriederstraße, die in den vergangenen Wochen generalsaniert wurde. 24 Teams mit 180 Profi-Nachwuchsfahrern aus mehr als zehn Nationen kämpfen auf der 301,1 Kilometer langen Strecke um den Toursieg. Damit ist die OÖ. Junioren-Radrundfahrt eines der größten Nachwuchsrennen Europas. Drei Etappen sind zu bewältigen, die zweite führt die Sportler in den Bezirk Rohrbach, wo 110 Kilometer und 1300 Höhenmeter warten.

Sieben Mal durch die Stadt

Der Start auf diesem hügeligen und schwierigen Teilstück erfolgt am Samstag, 3. August, um 16 Uhr in Rohrbach-Berg, dort wird gegen 18.30 Uhr auch mit der Zielankunft zu rechnen sein. Vier große Runden führen die Radsportler über Sprinzenstein, Hühnergeschrei, Haselbach (mit Bergwertung bei der Ortstafel) und auf der B127 wieder zurück nach Rohrbach-Berg. Anschließend warten noch drei kleine Runden über Wandschaml, B127 bis zum Lagerhaus Rohrbach und über Mayrhof zum Stadtplatz. Dieser wird sieben Mal durchfahren.

Die Rohrbach-Berger Gastronomen kümmern sich am Stadtplatz, der für die Dauer des Rennens für Fahrzeuge gesperrt ist, um das Wohl der Besucher. Die Stadtgemeinde bietet gemeinsam mit dem Veranstaltungsteam Willy Grims, Gerhard Kraml und Alois Sonnleitner auch Unterhaltung. So hat die Schuhplattlergruppe einen Auftritt auf der Bühne, bei der Siegerehrung spielt die Stadtmusikkapelle.