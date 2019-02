Jäger über Unruhestifter: „Im Wald ist Platz für alle, aber es braucht Regeln“

Der Wald müsse wieder mehr als Lebensraum der Wildtiere wahrgenommen werden

Martin Eisschiel wurde einstimmig für die kommende Funktionsperiode von sechs Jahren als Bezirksjägermeister bestätigt. Bild: Thomas Fellhofer

ROHRBACH. „Die Entwicklung des Waldes zur Freizeitnutzung ist besorgniserregend. Es kann nicht jeder wie es ihm beliebt im Wald unkontrolliert das machen, was er will“, sagte Rohrbachs Bezirksjägermeister Martin Eisschiel am Bezirksjägertag im Centro Rohrbach. Grundsätzlich sei der Wald für alle fußläufigen (!) Aktivitäten offen. „Vom Befahren, ob motorisiert oder nicht, ist im Gesetz nicht die Rede“, sagte Eisschiel. So komme es immer wieder vor, dass der Wald als Rückzugsort für das Wild nicht mehr in ausreichender Qualität zur Verfügung stehe. „Wir müssen den Wald in erster Linie wieder als das sehen, was er ist: nämlich als Lebensraum für das Wild“, appellierte Eisschiel auch an die Politik. Dazu müsse man auch den Unterschied zwischen Dein und Mein wieder schärfen. Eisschiel ist sicher: „Es haben alle Naturnutzer im Wald Platz. Ohne Regeln wird es aber in Zukunft nicht gehen“.

Rückkehrer und Zuwanderer

In seinem Referat vor dem Bezirksjägertag sprach der einstimmig wiedergewählte Bezirksjägermeister auch über „Rückkehrer und Zuwanderer“ - tierischer Natur versteht sich. So gingen in den vergangenen Monaten immer wieder Elche in die Fotofallen der Jäger - noch vor einigen Jahren undenkbar.

Auch der Luchs fühlt sich im Böhmerwald immer wohler: „Der Bestand ist stark, steigt und ist vor allem gesichert. Um den Luchs muss man sich keine Sorgen machen“. Wünschenswert wäre, dass Luchsrisse beim Rehwild in die Abschusszahlen eingerechnet werden: „Das würde der Akzeptanz des Luchses nicht schaden und Druck von den betroffenen Revieren nehmen“.

Der Wolf sei momentan eher an den Stammtischen Thema. Probleme im Bezirk seien (noch) nicht bekannt. „Mich stören allerdings die ständigen Umfragen zur Akzeptanz des Wolfes. Würden diese nur in ländlichen Regionen durchgeführt, in denen die Menschen mit ihm leben müssen, würde die Akzeptanz schnell Richtung null gehen“, sagte Martin Eisschiel.

Von benachbarten Bezirken wisse man, dass es zunehmend Probleme mit Goldschakalen gebe. Dieses Thema müsse man im Auge behalten.

Ebenso wie das Thema „Afrikanische Schweinepest“: „Es ist wichtig, dass wir die vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen peinlich genau einhalten um eine Ausbreitung zu verhindern“.

Abschusspläne erfüllt

Was die Abschusspläne betrifft, liegen die Jäger im Bezirk Rohrbach voll im Plan. Zwar gibt es nach dem Rekordabschuss im Vorjahr beim Schwarzwild einen Rückgang von 316 auf 112 Stück, im Durchschnitt sei man aber zufrieden. Von den knapp 1000 aktiven Jägerinnen und Jägern wurden im abgelaufenen Jagdjahr 5721 Rehe erlegt. Mit den 480 Stück Falwild ergibt sich eine Gesamtstrecke von 6201 Rehen. Auch mit der altersmäßigen Verteilung der Abschüsse zeigte sich Eisschiel zufrieden: „Wir sind bemüht, dass wir sorgfältig in den Wildbestand eingreifen. Es ist aber auch keine Schande, wenn man sich über einen guten mehrjährigen Bock freut. Das hat mit Trophäenkult nichts zu tun und gehört dazu“.

Der Rotwildbestand hat sich übrigens in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht.

Sorgenkind Feldhase

Besonderes Augenmerk müssen die Jäger in den kommenden Jahren auf den Feldhasen legen. „Wir müssen den Bestand der Feldhasen nachhaltig steigern. Ich glaube der Schlüssel liegt in einer verstärkten Krähen- und Elsternjagd“, riet der Bezirksjägermeister. Zwar sei man, was die Jagd auf die gefiederten Quälgeister betrifft „Landesmeister“, man müsse aber am Ball bleiben. Davon würden übrigens auch Landwirte profitieren, die ohnehin keine Freude mit dem hohen Bestand von Krähen und Elstern haben.

Geehrte Waidkameraden

Zu einem gelungenen Bezirksjägertag gehören natürlich auch Ehrungen: Den „Goldenen Bruch“ für 50 Jahre Jagd gab es für Ernst Fischer (Pfarrkirchen), Albin Kitzberger (Altenfelden), Erwin Lichtenauer (Julbach), August Pühringer (Nebelberg), Johann Reininger (Stift Schlägl), Karl Reiter (Oepping), Norbert Turner (Neustift) und Hermann Zeller (Altenfelden).

Die Anstecknadel für 60 Jahre Jagdausübung erhielten Richard Neubauer (Rohrbach-Berg), Alois Priglinger (Niederwaldkirchen), Friedrich Ransmayr (Rohrbach-Berg), Siegfried Sailer (Haslach), Georg Salburg (Altenhof) und Erwin Wallinger (Kirchberg).

Die Raubwildnadel bekamen Konrad Andexlinger (Kleinzell), Franz Binder (Klaffer), Josef Grimps (Julbach), Kurt Hölzl (Hörbich), Alfred Kneidinger (St. Peter), Adolf Natschläger (Oepping) und August Stöbich (Sarleinsbach).

Mit der Ehrenurkunde für ausgeschiedenen Jagdleiter wurden Josef Mittermaier aus Schlägl, Johann Peter aus Aigen, Friedrich Ransmayr aus Rohrbach und Stefan Schütz aus Haslach ausgezeichnet.

Die Rebhunnadel durfte sich Alfred Wiltschko aus Ulrichsberg anstecken.

Wolfgang Falkner und Ewald Eckerstorfer von der Jagdhornbläsergruppe Pfarrkirchen bekamen das Jagdhornbläserabzeichen.

