In Münzbach wird eine Westernstadt errichtet

Ein Saloon, eine große Tanzfläche in der "Town Hall" und ein spannendes Western-Abenteuer für Kinder werden diesen Samstag einen "Taste of the Old West" nach Münzbach bringen. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause kehrt das Forum Münzbach mit seinem beliebten Countryfestival zurück. Mit einem Sicherheitskonzept für die Besucher, aber unverändert aufregendem Festprogramm mit vier Livebands auf zwei Festbühnen.

Die zahlreichen Helfer arbeiten schon seit Tagen mit viel Energie und Liebe zum Detail am Aufbau der "Country City Münzbach". Dieses einmalige Festival-Areal ist einer der Hauptgründe, warum sich in Münzbach seit Jahren nicht nur Cowboys und Cowgirls wohlfühlen, sondern alle Besucher, die gerne einen vergnüglichen Abend mit guter Musik verbringen.

Der Eintritt ist nur nach Vorlage eines 3-G-Nachweises und Registrierung möglich. Karten (14 Euro) können schon vorab auf der Vereins-Homepage geordert werden. Einlass ist ab 17 Uhr, Livemusik gibt es ab 19 Uhr.