Impf-Angebote in Rohrbach und Freistadt

Aufgrund der weiterhin sehr guten Annahme des anmeldungsfreien Impfangebotes wird dieser niederschwellige Zugang zu einer Corona-Schutzimpfung weiter angeboten. Unter anderem wird es in den Bezirken Freistadt und Rohrbach in den kommenden Tagen und Wochen einen großen Impfschwerpunkt geben. Erneut besteht in vielen Gemeinden die Möglichkeit, sich spontan ohne Anmeldung in eigens dafür eingerichteten Impflinien impfen zu lassen.

Geimpft wird mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson (Janssen) und BioNTech/Pfizer (Comirnaty) – so lange der Vorrat reicht.

Für einen reibungslosen und sicheren Ablauf sind – wie bei den öffentlichen Impfstraßen auch – einerseits die erfahrenen Mitarbeiter des Roten Kreuzes, aber auch die Hausärztinnen und Hausärzte im Einsatz.

Termine in den Gemeinden

Am 21. August im Turnsaal der MS Königswiesen (9–12 Uhr) und bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterweißenbach (14–17 Uhr). Am 28. August im Kulturhaus Bruckmühle (9–12 Uhr und im Pfarrheim Schönau (14–17 Uhr). Am 11. September im Grünbacher Kultursaal (9–12 Uhr und im Pfarrsaal Liebenau (14.30–17 Uhr).

Außerdem am Gemeindeamt Julbach: 20. August, 18 bis 20 Uhr; GH Grenzlos, Kollerschlag: 24. August, 18 bis 20 Uhr; Gemeindeamt Auberg: 25. August, 18 bis 20 Uhr; Gemeindeamt Oepping: 27. August, 18 bis 20 Uhr; Gemeindeamt Oberkappel: 5. September, 9 bis 12 Uhr.

Alle Infos zur Impfung und zum Impfangebot in Oberösterreich gibt es auf www.ooe-impft.at