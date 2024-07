Hochsaison für Autogrammjäger im Mühlviertel

Rapid Wien absolviert derzeit ein einwöchiges Trainingslager im Hotel Freigold. Trainiert wird am angrenzenden Platz des SV Freistadt, was täglich zahlreiche Autogrammjäger anlockt. Bereits auf dem Weg vom Hotel zum Trainingsgelände wurden am Montag die Kicker erwartet. Den Fans war es egal, ob die Unterschrift auf dem Leiberl, der Kappe, der Rapid-Fahne oder auf dem Oberkörper hinterlassen wurde. Am beliebtesten waren Autogramme von Guido Burgstaller. Aber auch die Nachwuchstalente im Kader drückten bereitwillig ihre Unterschrift auf mitgebrachte Utensilien. Der Lasberger Samuel Altreiter und Florian Tschunko sind besonders große Rapid-Fans: Sie hatten von allen 30 Kaderspielern Fotos in einen Ordner geklebt. Tatsächlich ergatterten sie von allen Autogramme und konnten das Trainingscamp zufrieden verlassen.

