Historische Angelobung: Gaffl ist Bürgermeister von Königswiesen

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Königswiesen vom 26. September hatte es sogar bis in die "ZiB 2" geschafft: Mit einer Stimme Vorsprung hatte dabei der Kandidat der Bürgerliste, Roland Gaffl, den Vorzug gegenüber Amtsinhaber Johann Holzmann von der ÖVP erhalten.

Am Mittwochabend wurde Gaffl von Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger als Bürgermeister angelobt. "Ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer Aufgabe, dieses schöne Königswiesen weiterzuentwickeln", sagte Außerweger dabei. Die Bürgerliste stellt mit zehn Mandaten auch die zweitstärkste Fraktion im neuen Gemeinderat. Stärkste Partei ist nach wie vor die Volkspartei mit elf Mandaten. Drei Sitze entfallen auf die FPÖ, einer auf die SPÖ.

Kein zweiter Vizebürgermeister

Die stärkere Einbindung von Mönchdorf in die Gemeindearbeit war eines der Hauptziele der Bürgerliste, das auch im Wahlkampf offensiv beworben wurde. Ausgerechnet bei diesem Thema holte sich die Liste in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats eine Abfuhr. Der Antrag, einen zweiten Vizebürgermeisterposten zu schaffen, der von einem Gemeinderat aus Mönchdorf besetzt werden sollte, wurde mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ abgelehnt. Mönchdorf sei sowohl im Gemeinderat als auch im neuen Gemeindevorstand stärker vertreten als je zuvor, so das Argument der Volkspartei. Ein Grund für die Ablehnung dürfte auch gewesen sein, dass ein zweiter Vizebürgermeisterposten laut Wahlordnung an "FürKW" gegangen wäre. (lebe)