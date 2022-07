Hexentanz der Influencer

Wie war das noch mal mit der Gründung der Musikmittelschule Saxen vor 25 Jahren? Was hat die Schule mit dem ORF-Friedenslicht gemeinsam und warum endete ein Schulskikurs recht spektakulär mit einem Bundesheer-Hubschraubereinsatz? Fragen, die am Wochenende beim Jubiläumsmusical "#throwback" beantwortet wurden – auf gewohnt hohem musikalischen Niveau, angereichert mit Wortwitz und spektakulären Tanzeinlagen. Auch die Idee, Schüler als Influencer durch das Programm führen zu lassen, kam beim Publikum bestens an.