Großbrand in Abfallwirtschaftszentrum in Herzogsdorf

Die dunkle Rauchsäule war kilometerweit zu sehen: In der Halle des Abfallwirtschaftszentrums auf Höhe der Ortschaft Gerling im Gemeindegebiet von Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Das bestätigte das Landesfeuerwehrkommando den OÖN. Auf Bildern war die enorme Rauchentwicklung und Feuerschein zu sehen:

Bild: privat

Der erste Alarm war um 19:54 Uhr eingegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Lacken rückte als erstes aus, schnell wurden weitere Wehren nachalarmiert. Alarmstufe 2 wurde ausgerufen. In Summe standen am Abend elf Feuerwehren unter dem Einsatzstichwort "Brand Industrie" bei dem Unternehmen direkt an der B127 im Löscheinsatz.

Schwarzer Rauch drang aus einer der Hallen auf dem Industriegelände. Bild: www.fotokerschi.at

Es war nicht der einzige Großeinsatz für Oberösterreichs Feuerwehren am Mittwoch. In der Ortschaft Wirling bei St. Wolfgang im Salzkammergut standen am Nachmittag mehr als 160 Feuerwehrleute bei brütender Hitze in Löscheinsatz. Beim Zubereiten von Schnitzel hatte eine Fritteuse ein Wohnhaus in Brand gesetzt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Lesen Sie dazu auch: Großeinsatz in St. Wolfgang: Fritteuse setzte Wohnhaus in Brand

Dieser Artikel wird aktualisiert sobald weitere Informationen vorliegen.

