"Wir haben es dank der Hilfe von mehr als 300 Freiwilligen geschafft, die nötigen Interessensbekundungen zusammenzutragen, um den Breitband-Ausbau in der gesamten Leader-Region zu installieren", freut sich Obmann Georg Ecker über den Erfolg. Mit Ende August haben 65 Prozent der Haushalte eine positive Interessensbekundung abgegeben. Die 60-Prozent-Hürde, die für die Weiterverfolgung des Projektes nötig war, wurde also locker genommen. Nun lautet der große Plan, dass bis 2025 in jedem Winkel des Bezirkes Rohrbach (inklusive Herzogsdorf aus UU) Glasfaser zur Verfügung steht. "Wir sprechen von echtem Breitband-Internet, das per Glasfaser bis ins Haus kommt", sagt Ecker. Nun ist man auf der Suche nach ausbauwilligen Providern. Mehr als zehn wurden schon angefragt. Bis Ende Oktober sollen die Interessen der Provider koordiniert werden, um bei der nächsten Förderung einzureichen.

