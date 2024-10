Giftköder auf Wiese in Freistadt gefunden: Polizei bittet um Vorsicht

Hundebesitzer sollten in Freistadt Vorsicht walten lassen.

Die Polizei richtet sich mit einer Warnung an alle Hundebesitzer im Raum Freistadt: Im Bereich der Bahnhofstraße nahe der Mittelschule sei Vorsicht geboten. Am Montag wurde dort in einer Wiese ein Teebeutel, gefüllt mit rotem Pulver, gefunden. Es dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Rattengift handeln. Der Fund war um 17:30 Uhr bei der örtlichen Polizeiinspektion angezeigt worden.

Die Beamten gehen davon aus, das die Substanz gezielt in der Wiese, die regelmäßig von Hundebesitzern samt ihren Vierbeinern aufgesucht wird, ausgelegt wurde, um den Tieren zu schaden. Fälle von Hunden, die das Gift gefressen haben, sind bislang glücklicherweise nicht bekannt, hieß es am Montagabend seitens der Exekutive.

Lokalisierung: Das Rattengift wurde in einer Wiese in der Bahnhofstraße nah der Mittelschule gefunden

