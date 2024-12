Cobra-Polizist ist Pergs neuer Polizeichef

Polizist wollte Clemens Flixeder schon immer werden. "Seit meiner Kindheit hatte ich eigentlich keinen anderen Berufswunsch", sagt der gebürtige Steyrer über seine Karriere im Polizeidienst, die ihn nun nach Perg geführt hat. Seit Anfang Oktober ist der 32-Jährige interimistischer Bezirkspolizeikommandant. Er folgt in dieser Aufgabe Florian Engler, der wiederum eine leitende Funktion in der Landespolizeidirektion übernommen hat.

Den Polizeidienst hat Flixeder schon aus verschiedensten Perspektiven kennengelernt. Nach dem Abschluss der HTL-Fachschule in Steyr sowie der Polizeischule war er unter anderem an der Inspektion Linz-Kleinmünchen, anschließend fünf Jahre im Einsatzkommando Cobra, wo er unter anderem als Personenschützer und "Air Marshall" bei Flügen der Austrian Airlines tätig war. Nach erfolgreich absolvierter Offiziersausbildung wurde der in Kirchberg-Thening wohnende Polizist stellvertretender Bezirkskommandant in Grieskirchen- Eferding. Außerdem ist Flixeder bei Sicherheitsdiensten im Rahmen von Demonstrationen und Fußballspielen im Einsatz.

Als frisch bestellter Perger Bezirkspolizeikommandant wird Flixeder in den kommenden Monaten vor allem den Aufbau der neu installierten Kriminal-Assistenzdienststelle begleiten: Die in St. Georgen an der Gusen stationierte Einheit wird mit Experten aus den Bereichen IT-Forensik, Spurensicherung und Prävention Fälle im gesamten Mühlviertel bearbeiten. Deshalb erfolgt der Aufbau in enger Abstimmung mit allen Mühlviertler Bezirken, sagt Flixeder. Ziel ist es, dass die Einheit in zwei Jahren personell voll besetzt ist.

Weniger Aufbauarbeit, weil vor Ort schon gut eingespielt, erwartet Flixeder bei der strategischen Einsatzplanung der internationalen Befreiungsfeiern in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen sowie bei den Open-Air-Konzerten auf der Burg Clam. Darüber hinaus ist die Polizei bei außergewöhnlichen Ereignissen wie zuletzt beim Hochwasser gefordert.

Was die Bekämpfung der Kriminalität im Bezirk Perg betrifft, vertraut Flixeder auf die Erfahrung und fachliche Kompetenz der Truppe vor Ort. Etwa in der Drogenthematik: "Ich sehe Perg jetzt nicht als Drogen-Hotspot. Wir haben eine eigene Suchtgift-Gruppe, die die Szene unter Beobachtung hat. Die Verbreitung von synthetischen Drogen hat diesbezüglich den Markt stark verändert. Darauf reagieren wir natürlich." Das gilt auch für die Cyberkriminalität: Trotz aller öffentlichen Warnungen kommt es immer wieder vor, dass Menschen Online-Betrügern auf den Leim gehen. "Hier sind die Ermittlungen durch die international strukturierten Banden besonders komplex", sagt Flixeder.

Um einen guten Kontakt zur Bevölkerung bemüht sich die Polizei mit Aktivitäten, die unter dem Titel "Gemeinsam Sicher" laufen. Der regelmäßige Austausch mit Bürgern ("Coffee with Cops") soll helfen, Berührungsängste abzubauen. Flixeder: "Speziell geschulte Kolleginnen und Kollegen gehen darüber hinaus in Schulen oder besuchen Seniorengruppen und sprechen hier gezielt Themen an, die diesen Teil der Bevölkerung betreffen." Denn wie in vielen Bereichen gilt auch in der Polizeiarbeit: Gute Kontakte und gegenseitiges Vertrauen ebnen den Weg zum Erfolg.

