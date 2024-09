Generationen-Park öffnet älteren Menschen den Weg in das Gemeindeleben

Von sehr jung bis sehr betagt spannte sich der Altersbogen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Eröffnung des Genrerationen-Parks am Donnerstagnachmittag in Schwertberg. Genau dafür wurde diese Anlage auf der Wiese zwischen Pfarrheim, Caritas-Kindergarten und betreutem Wohnen schließlich auch geplant: Eine Freizeit-Oase im Grünen mit Sonnenbankerln, Schattenplätzen, Spielgeräten und einem Platz zum gemeinsamen Feiern. Auch neue Parkplätze wurden mit dem Umbau geschaffen.

Besonders zufrieden zeigte sich Bürgermeister Max Oberleitner (VP) über die neu angelegten Asphaltwege, die nicht nur durch den Park führen, sondern auf direktem Weg auch zum Eingang des betreuten Wohnens. Mehr noch: Über einen überdachten Verbindungssteg gelangt man sogar direkt in den Pflegetrakt des angrenzenden Altenpflegeheims. "Zu Beginn der Planungen habe ich es selbst kaum für möglich gehalten, dass diese barrierefreie Verbindung möglich ist", sagt Oberleitner. Nach dem Entfernen einiger Sträucher der Einebnung einer Geländekante wurde dies aber möglich.

Die neu geschaffene Verbindung zum Park sowie zur Kirche wird bereits intensiv genutzt, weiß Heimleiterin Doris Mittendorfer: "Eine große Erleichterung für unser Pflegepersonal sind die Asphaltwege. Wer einmal einen Rollstuhl über einen Kiesweg schieben musste, weiß wovon ich spreche. Die Öffnung des betreuten Wohnens sowie des Pflegeheims zum Garten, zur Kirche und zum Pfarrheim ist laut Mittendorfer eine große Bereicherung für die Bewohner: "Sie haben damit die Möglichkeit, direkt am Gemeindeleben teilzunehmen." Das werde sich bereits diesen Sonntag beim Schwertberger Erntedankfest zeigen.

Umgesetzt hat die Gemeinde diese Investition in Höhe von 190.000 Euro im Verbund mit mehreren Partnern: dem Sozialhilfeverband des Bezirks Perg, der Neuen Heimat, dem Arbeitskreis Gesunde Gemeinde sowie der Pfarre Schwertberg. "Es ist wichtig, dass die Bewohner unserer Häuser nicht nur die bestmögliche Pflege bekommen, sondern auch Erholungsplätze im Grünen vorfinden", sagt SHV-Obmann Bezirkshauptmann Werner Kreisl. Das soll in den kommenden Jahren nach Schwertberger Vorbild in allen sechs Seniorenheim-Standorten im Bezirk Perg umgesetzt werden.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner