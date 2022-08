Ganz Grünbach feiert

Nach der Eröffnung am Freitag spielen die "Jungen Waldensteiner" bei freiem Eintritt. Am Samstagvormittag findet ein großes Kameradschaftstreffen statt und ab 15 Uhr gibt es Tanzdarbietungen von Kinder-, Volks- und Seniorentanzgruppen in der Festhalle, wo natürlich auch die "Greabäcka Schuaplattler" nicht fehlen dürfen. Am Samstagabend folgt die festliche Einweihung des Grünbacher Feuerwehrhauses, und die Feuerwehrmusik Windhaag unterhält dann in der Festhalle.

Zahlreiche Beiträge von Grünbacher Vereinen, ein umfangreiches Kinderprogramm mit Kinderschminken, Basteltisch, Hüpfburg, Streichelzoo sowie eine Modenschau mit Kinder-, Damen- und Herrenmode und eine Oldtimerausstellung stehen auf dem Programm. Willi und seine Apostel begleiten mit Musik durch den Nachmittag.