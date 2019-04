Fusions-Wahlen im Mühlviertel: VP gewann auf allen Ebenen

SANKT STEFAN-AFIESL/HELFENBERG. In den Gemeinden St. Stefan-Afiesl und Helfenberg holte die VP bei der Wahl am Sonntag die Mehrheiten und die Bürgermeister-Sessel.

Alfred Mayr ist der neue Bürgermeister der fusionierten Gemeinde St. Stefan-Afiesl. Die Nahversorgung liegt ihm besonders am Herzen. Bild: Fellhofer

„Gott sei Dank ist die nervenaufreibende Zeit jetzt vorbei und wir können anfangen zu arbeiten“, sagte Josef Hintenberger, VP-Bürgermeisterkandidat in Helfenberg, bevor er sich das Mittagessen im Gasthaus Haudum schmecken ließ. Freilich, einige bange Minuten musste er auch beim verspäteten Mittagsmahl noch durchleben, denn erst kurz nach 15 Uhr wurde das Wahlergebnis bekannt.

Hintenberger holte für die VP den Bürgermeister-Sessel in der Fusionsgemeinde Helfenberg, welche aus den ehemaligen Gemeinden Helfenberg, Ahorn und der Ortschaft Waldhäuser (ehemals Afiesl) besteht. Er konnte 66,56 Prozent der Stimmen für sich verbuchen. FP-kandidatin Ulrike Wall bekam 19,57 Prozent, Franz Holzmann von der SPÖ 13,86 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,5 Prozent.

Josef Hintenberger will als neuer Helfenberger Bürgermeister die Gestaltung des Ortskerns angehen.

VP-Mehrheit im Gemeinderat

Im Gemeinderat darf der Bürgermeister, der dieses Amt ja schon in Ahorn ausübte, auf eine satte Mehrheit vertrauen: Die ÖVP stellt mit 12 Mandaten und 63,29 Prozent der Stimmen die Mehrheit vor der SPÖ mit 19,76 Prozent und vier Mandaten. Walls FP kam auf 16,95 Prozent und drei Mandate. „Nach der Angelobung am 24. April wollen wir gleich voll durchstarten. Vor allem der Erhalt des Schulstandortes hat oberste Priorität. Außerdem will ich die Gestaltung des Ortskernes gemeinsam mit den Bürgern vorantreiben und mit allen Beteiligten ins Gespräch kommen“, sagte Josef Hintenberger nach der Wahl.

VP-Mehrheit in St. Stefan-Afiesl

Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich nicht einmal zehn Kilometer weiter in St. Stefan-Afiesl. Alfred Mayr von der VP trat als einziger Kandidat zur Bürgermeisterwahl an. Mit 88 Prozent Ja-Stimmen ist der ehemalige Steffinger Bürgermeister nun auch Oberhaupt der fusionierten Gemeinde. Trotz leichter Verluste im Vergleich mit dem kumulierten Ergebnis von 2015 siegte die VP klar mit 63,85 Prozent der Stimmen und hält auch in St. Stefan-Afiesl bei 12 Mandaten.

Einen Erfolg fuhr Hugo Anzinger mit seiner FP ein. Der ehemalige VP-Vizebürgermeister trat ja erstmals für die Blauen an. 20,55 Prozent und vier Mandate seien ein achtbares Ergebnis. Die SP schaffte 15,6 Prozent und drei Mandate im neuen Gemeinderat. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,43 Prozent.

Alfred Mayr nach der Wahl: „Ein Herzensprojekt ist mir das Nahversorgungszentrum in St. Stefan. Das müssen wir unbedingt weiter vorantreiben. Außerdem stehen die Schulsanierung und die Sanierung vieler Straßen an.“

Konstituierung im April

In beiden Gemeinden führen noch wenige Tage Regierungs-Kommissäre die Geschäfte. Erst nachdem sich die beiden neuen Gemeinderäte konstituiert haben werden, geht auch die Arbeit der Kommissäre zu Ende und die Gemeinden werden wieder handlungsfähig.

In St. Stefan-Afiesl werden der neue Gemeinderat und der Bürgermeister am 16. April angelobt. In Helfenberg treten der neue Gemeinderat sowie der Bürgermeister erst am 24. April zur Angelobung an. Hier war ja eine etwaige Stichwahl eingeplant.

1 Kommentar Fortunatus (9633) 07.04.2019 17:34 Uhr Zuerst Gratulation denen, welche die Wahl gewonnen haben. Ein gutes Ergebnis, auf welchem auch gearbeitet werden kann. Sowohl in Helfenberg, als auch in Sankt Stefan-Afiesl.

Ich hätte eine Zusatzfrage: Dr. Mitterlehner, war nicht der auch bei der Wahl in Ahorn, jetzt Helfenberg wahlberechtigt? Was sagt der ehemalige ÖVP-Vizekanzler zu diesem Ergebnis? Antwort schreiben

