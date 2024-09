Fünf Jahrzehnte fundierte Ausbildung für die Wirtschaft

Wenn Unternehmer und führende Mitarbeiter von Betrieben aus dem Bezirk Perg über ihre Schulzeit plaudern, ist dabei auffallend oft die Perger Handelsakademie Gegenstand der gemeinsamen Erinnerungen. Eine fundierte kaufmännische Ausbildung, Kontakt zur heimischen Wirtschaft sowie die Kenntnis internationaler Zusammenhänge machen die Absolventen der HAK Perg zu gefragten Dienstnehmern. Und das seit fünf Jahrzehnten. Grund genug für die Schule, anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums zu einem Festakt in die Turnhalle Perg einzuladen. Angelehnt an den bereits oben erwähnten Praxisbezug in der Ausbildung wurde auch dieses Event als Teil einer Schüler-Diplomarbeit unter der Leitung von Professor Gudrun Lageder organisiert.

Der Einladung zu dem festlichen Abend sind zahlreiche Ehrengäste gefolgt, darunter Bildungsdirektor Alfred Klampfer, Judith Prorok von der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, Bürgermeister Anton Froschauer, Schul-Qualitätsmanager der Region Mühlviertel Gerhard Huber sowie aktive und ehemalige Lehrende der Schule. Als Absolventen explizit eingeladen waren unter anderem die erste Maturaklasse sowie die ersten Absolventen des Medienzweigs der Schule. Auch Gäste aus den übrigen Perger Schulen sowie Direktoren aller HAK-Standorte in Oberösterreich waren beim Fest dabei.

Wie sich die Schule in den vergangenen fünf Jahren entwickelte, war Gegenstand eines Couchgesprächs, zu dem Direktorin Gabriela Teubenbacher einen Teil der Ehrengäste auf die Bühne bat. Kurzweilig moderiert wurde der Abend von dem Kabarettisten Mario Sacher, der damit als lebendes Beispiel dafür diente, dass die HAK-Lehrplan nicht nur trockenes Zahlenmaterial mit auf den Weg gibt. Ehe die Gäste zum gemeinsamen Netzwerken bei von den Schülern servierten Speisen und Getränken gebeten wurden, fand auf der Bühne noch die Präsentation eines ebenfalls von Schülern erstellten neuen Imagefilms für die Schule statt.

