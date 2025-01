Freistadts Faustballteam meldete sich hellwach aus der Winterpause zurück

Die Compact Frauen bleiben auch nach dem ersten Spieltag der Hallen-Rückrunde an der Spitze der Bundesligatabelle. Die amtierenden Staatsmeisterinnen setzten mit Siegen gegen Arnreit und Urfahr ihre Siegesserie fort und behalten ihre weiße Weste.

Im Auftaktspiel gegen Arnreit verschliefen die Freistädterinnen allerdings den Start komplett und mussten den ersten Satz mit 3:11 abgeben. Doch die Teufer-Fünf kämpfte sich zurück, drehte mit drei Satzgewinnen in Folge die Partie und sicherte sich den ersten Sieg des Tages.

Gegen Urfahr startete das Team hellwach und sicherte sich den ersten Satz mit 11:1. In den folgenden beiden Sätzen schlichen sich zwar einige Eigenfehler ein, doch am Ende konnten die Braustädterinnen die Halle mit einem 3:0-Sieg verlassen.

"Es ist großartig, endlich wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen zu können, nachdem nun auch die beiden Woitsch-Schwestern nach ihrer Verletzung wieder dabei sind", so das Resümee von Trainer Andreas Teufer. Um die Leistung noch zu verbessern, will er in den nächsten Trainings an der zweiten Ballberührung arbeiten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper