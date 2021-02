Frauennetzwerk in neuen, kleineren Räumlichkeiten

ROHRBACH-BERG. „Wir haben eine neue Bleibe und können die wichtigsten Angebote des Frauennetzwerkes Rohrbach erhalten“, sagt Leiterin Jutta Müller nach der Übersiedelung in kleinere Räumlichkeiten. „Wir bieten nun wieder einen geschützten Raum, für unsere Beratungen und Unterstützungsleistungen“, lautet die gute Nachricht. Denn die Übersiedelung in kleinere Räumlichkeiten wurde nötig, weil nach dem 12. März des vergangenen Jahres alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Ohne Einnahmen aus den Veranstaltungen war es unrealistisch, die Räumlichkeiten weiter finanzieren zu können. Als Nachmieterin der Schuldnerhilfe ist das Frauennetzwerk ab sofort in barrierefreien Büros im selben Gebäude zu finden.

Beratungen für Frauen

Das Frauennetzwerk Rohrbach versteht sich als Frauen- und Mädchenberatungsstelle für den gesamten Bezirk Rohrbach, beantwortet Fragen zum Karenzmanagement, unterstützt Opfer von Gewalt und bietet bei rechtlichen und psychologischen Belangen kompetente, kostenfreie und vertrauliche Beratung an.

„Wir haben über 940 Beratungen im vergangenen Jahr durchgeführt. Nach dem Lockdown haben wir unsere Beratungsleistungen unverzüglich auf telefonische und Onlineberatungen umgestellt, und so konnten wir rund 300 Frauen und Familien in der schwierigen Zeit begleiten und unterstützen“, bilanziert Jutta Müller. Neben der Zielgruppe der Frauen sind Kinder und ihre Entwicklungschancen ein wichtiges Anliegen. Die Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerin Christine Steininger berät Eltern beim Thema Rechtschreib- oder Rechenschwäche und erstellt ein individuelles Trainingsprogramm für betroffene Kinder.

Um das Kindeswohl zu schützen, bietet das Frauennetzwerk auch Besuchsbegleitung bei Schwierigkeiten im Kontaktrecht zwischen Eltern sowie Elternberatung vor der einvernehmlichen Scheidung an. „Als Leiterin des Frauennetzwerkes Rohrbach lade ich alle Frauen zu uns ein. Unsere Angebote im Bereich Bildung, Beratung und Kultur unterstützen Betroffene bei der Entwicklung der weiblichen Perspektiven“, sagt Müller und ermuntert dazu, das Online-Angebot zu nutzen.