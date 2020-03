Engel sperrt Werk in Schwertberg

Die Maßnahme gilt für vorerst zwei Tage. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und ihrer Familien haben höchste Priorität“, heißt es in einer Information des Unternehmens. Gemeinsam mit dem eigens installierten Health-Team bewertet die Engel-Geschäftsleitung die Situation laufend neu und setze alle Schritte, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Engel Austria hat unverändert vier bestätigte Corona-Fälle. Ein Mitarbeiter des Großmaschinenwerks in St. Valentin, Österreich, ist vergangenen Dienstag positiv auf Covid-19 getestet worden. In der Folge wurden drei weitere Mitarbeiter aus dem Klein- und Mittelmaschinenwerk in Schwertberg positiv getestet. Alle vier Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne.



Engel hatte unmittelbar nach den positiven Befunden alle Kontakte recherchiert und den Behörden übermittelt. Für die direkten Kontaktpersonen ordneten die Behörden eine häusliche Quarantäne an. Die ersten Testergebnisse der in Quarantäne befindlichen Engel-Mitarbeiter sind alle negativ.



Bereits vor zwei Wochen hatte das Unternehmen alle für das Frühjahr geplanten Veranstaltungen abgesagt, die Reiseaktivitäten weltweit stark eingeschränkt, Besprechungen auf virtuell umgestellt und die Hygienemaßnahmen in den Werken, unter anderem durch zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten, verschärft. Darüber hinaus arbeiten Mitarbeiter von zu Hause aus.

Besuche in den österreichischen Werken sind derzeit nicht möglich. Zunächst bis zum 19. April wurden alle Maschinenabnahmen in den österreichischen Werken ausgesetzt. Die Erreichbarkeit aller Abteilungen für die Kunden, insbesondere der Serviceabteilung mit Hotline und Ersatzteilverkauf, ist auch weiterhin sichergestellt, so das Unternehmen.