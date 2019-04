Einzigartige Exponate bei künstlerisch wertvoller Osterausstellung

RIED IN DER RIEDMARK. Brauchtum und Kunsthandwerk rund um das Ostermarkt warten in der Karwoche darauf, im Rieder Pfarrhof entdeckt zu werden.

Kunstvoll mit exotischen Tieren bemalte Straßeneier aus Afrika, wunderschön verzierte Ostereier aus heimischen Bereichen, prächtig geschnitzte, uralte Hausaltäre und eine Kaffeekannen-Sammlung die ihresgleichen sucht. Das alles und noch viel mehr präsentiert zu Ostern die Kulturgemeinschaft Reoda in Ried in der Riedmark gemeinsam mit der Pfarre im örtlichen Pfarrhof. „Wir haben wirklich sehenswerte Stücke in unserer Sammlung und konnten auch wertvolle Leihgaben besorgen. Mit dieser österlichen religiösen Ausstellung möchten wir in der Gemeinde Ried der Bevölkerung österliche Themen näher bringen", sagt Reoda-Obmann Robert Klausberger.

Eröffnet wurde der Markt am Palmsonntag. Geöffnet ist darüber hinaus am Karfreitag (15.30 bis 17 Uhr), am Karsamstag (15 bis 17 Uhr) sowie am Ostersonntag (9 bis 11 Uhr) und Ostermontag (10 bis 11 Uhr). Die Besucher dürfen sich unter anderem auf einige wertvolle und kostbare Raritäten aus dem Besitz einer Rieder Ostereier-Sammlerin freuen. Zudem gibt es Jahrhunderte alte Oster-Ansichtskarten zu bestaunen. Wie man vor einhundert Jahren Kaffee getrunken hat, wird augenscheinlich mit einer tollen Kaffeekannensammlung veranschaulicht.

„Mit dieser umfangreichen Sammlung religiöser Gegenstände und Themen zu Ostern setzt die Kulturgemeinschaft Reoda in Ried ein kräftiges Lebenszeichen", sagt Vereinsvorstand Richard Wahl, der einige seiner wertvollsten Sammlungsstücke ebenfalls der Ausstellung hinzugefügt hat.

