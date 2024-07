Ein großer Wurf dank künstlicher Intelligenz

Die Wetter-App am Handy, der Online-Shop und sogar der Staubsauger-Roboter: ohne digitale Schnittstellen für den Datenaustausch – API genannt - würden all diese Dinge nicht funktionieren. Für ihre Idee, solche Schnittstellen, deren Programmierung und Wartung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, binnen weniger Sekunden mit Unterstützung durch Künstliche Intelligenz zu erstellen, wurden der Freistädter Michael Weißenböck und sein Kompagnon Dominik Rampelt mit dem renommierten "Edison Award" in der Kategorie Hightech ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro sowie den Büromöbel-Gutschein im Wert von 1000 Euro können die Jungunternehmer nicht nur für die Weiterentwicklung ihres Unternehmens "APICHAMP" gut gebrauchen. Weißenböck: "Wir sind gerade dabei, eine neue Mitarbeiterin aufzunehmen. Da müssen wir ohnehin noch einen Bürostuhl besorgen."

Kennengelernt haben sich Rampelt und Weißenböck als Arbeitskollegen in einer Software-Agentur. Die Entwicklung digitaler Schnittstellen war einer ihrer Tätigkeitsschwerpunkte. "In Software-Projekten arbeitet man fast immer unter Zeitdruck. Schon damals vermissten wir ein Tool, das uns diese aufwändige Arbeit der API-Erstellung abnimmt. Genau das ist uns jetzt mit unserem eigenen Unternehmen gelungen."

Den Firmensitz hat API- CHAMP in der Linzer Tabakfabrik. Hier arbeiten Rampelt und Weißenböck aktuell bereits an ihrem nächsten Produkt, dessen Marktpräsentation für den Herbst vorgesehen ist. Dafür arbeitet das Duo mit dem Software Competence Center Hagenberg zusammen. Für die Entwicklungsarbeit konnten auch Mittel aus der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) an Land gezogen werden

